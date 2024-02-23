"Длилась 5 часов": Сабит Абдыкалыков перенес сложную операцию на сердце (фото)

Казахстанский актер и продюсер Сабит Абдыкалыков перенес операцию на сердце. Об этом он рассказал подписчикам в соцсети, показав фото из больницы, передает NUR.KZ.

Абдыкалыков опубликовал фото со старшим сыном из больничной палаты, отметив, что парень не отходит от него ни на шаг после операции.

"Я наконец пришел в себя. В 2016 году перенес инфаркт, после все время были проблемы с сердцем. Провели очень сложную операцию, которая длилась 5 часов. Слава Аллаху, сын за мной ухаживает", - написал актер.

Подписчики пожелали Сабиту Абдыкалыкову скорейшего выздоровления.

Отметим, что ранее Абдыкалыков был женат на певице Айгуль Иманбаевой, которая родила ему сына. Его вторая жена, артистка Алтынай Жорабаева, подарила ему четырех дочерей.

В конце 2019 года продюсер женился в третий раз. Зимой 2022 года у Абдыкалыкова родился седьмой ребенок. А в апреле того же года актер попал в больницу.