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"Лучший фит": Say Mo и рэпер Кисло-Сладкий выпустили совместный трек (видео)

Опубликовано:

Say Mo и Кисло-Сладкий
Say Mo и Кисло-Сладкий. Кадр из видео: instagram.com/say_mo__

Казахстанская певица Say Mo и отечественный рэпер Дархан Жумабек, известный на сцене как Кисло-Сладкий выпустили совместный трек под названием Birlik, передает NUR.KZ.

Премьера трека Birlik состоялась сегодня, 16 февраля.

"Это первый трек с грядущего альбома. Слушайте и снимайте сторис/TikTok, нам очень нужна ваша поддержка", - отмечено под постом.

Фит Say Mo и рэпера Дархана Жумабека оценили пользователи соцсети, они оставили свои отзывы в комментариях. Say Mo пообещала, что ее альбом выйдет 15 марта.

"Современный", "Топ", "Ждем альбом", "Лучший фит, который можно придумать", "Красивая, молодец", "Аплодисменты", "Вау, огонь", "Пушки", - отреагировали подписчики, не скупясь на смайлики в виде сердец.

Мы также писали, что, анонсируя свой новый альбом и трек Birlik, Say Mo зажигательно станцевала тверк.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2061406-luchshiy-fit-say-mo-i-reper-kislo-sladkiy-vypustili-sovmestnyy-trek-video/

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