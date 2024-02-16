"Лучший фит": Say Mo и рэпер Кисло-Сладкий выпустили совместный трек (видео)

Казахстанская певица Say Mo и отечественный рэпер Дархан Жумабек, известный на сцене как Кисло-Сладкий выпустили совместный трек под названием Birlik, передает NUR.KZ.

Премьера трека Birlik состоялась сегодня, 16 февраля.

"Это первый трек с грядущего альбома. Слушайте и снимайте сторис/TikTok, нам очень нужна ваша поддержка", - отмечено под постом.

Фит Say Mo и рэпера Дархана Жумабека оценили пользователи соцсети, они оставили свои отзывы в комментариях. Say Mo пообещала, что ее альбом выйдет 15 марта.

"Современный", "Топ", "Ждем альбом", "Лучший фит, который можно придумать", "Красивая, молодец", "Аплодисменты", "Вау, огонь", "Пушки", - отреагировали подписчики, не скупясь на смайлики в виде сердец.

Мы также писали, что, анонсируя свой новый альбом и трек Birlik, Say Mo зажигательно станцевала тверк.