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"Скоро альбом": Say Mo станцевала тверк под новую песню (видео)

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Say Mo
Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Say Mo подразнила поклонников отрывком новой песни. Казахстанская хип-хоп исполнительница станцевала под нее тверк и заинтриговала новостью о грядущем альбоме, передает NUR.KZ.

Say Mo готовит новый студийный альбом - казахстанская артистка показала видео из студии. На кадрах можно увидеть, как исполнительница зажигательно танцует тверк под один из своих новых треков на казахском языке, который получил название "BIRLIK" (с каз. - "Единство" - прим. ред.).

"Скоро альбом! Ждешь?" - спросила поклонников Say Mo.

Ответ поклонников был утвердительным - они поделились, что находятся в предвкушении грядущего релиза хип-хоп исполнительницы.

"Срочно надо научиться так танцевать! Уже до выхода альбома", "Когда выйдет?", "Огонь", "Обожаю эту девочку", "Как научиться так танцевать?", "Ты такая классная", "Харизма", - гласят комментарии под видео.

Год Say Mo начала с двух полярных образов - сначала артистка перевоплотилась в роковую героиню Умы Турман из "Криминального чтива", а потом позировала возле мечети в платке и закрытом наряде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2058470-skoro-albom-say-mo-stantsevala-tverk-pod-novuyu-pesnyu-video/

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