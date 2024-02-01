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Отец Балжан Бидаш попал в больницу после дня рождения: ему потребуется лечение за рубежом

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Балжан Бидаш с отцом
Балжан Бидаш с отцом. Фото: instagram.com/bidash_official

Экс-солистка "КешYOU" Балжан Бидаш сообщила о проблемах со здоровьем у ее отца - его пришлось отвезти в больницу сразу после празднования дня рождения, передает NUR.KZ.

Отец Балжан Бидаш накануне отметил день рождения. Поздравить мужчину собрались родные и близкие - праздник прошел в уютной домашней обстановке.

На 62-летие он получил в дар автомобиль. Певица отметила, что они с папой не захотели делать пафосных видео, показывая дорогой подарок с разных сторон.

Сторис Балжан Бидаш
Сторис Балжан Бидаш. Скрин: instagram.com/bidash_official

Праздник отгремел, и всего несколько часов спустя Балжан Бидаш сообщила, что ее отец попал в больницу.

"Испытания начинаются там, где их не ждешь", - написала артистка в историях Instagram, сфотографировав "красную зону".

Позже Бидаш пояснила, что у мужчины начался кашель в момент, когда гости начали расходиться после празднования его дня рождения.

"Неожиданно начался кашель с кровью. Мы решили не паниковать, не вызывать скорую, а сами отвезли его в больницу", - рассказала Балжан.

В течение часа певица рассказала о состоянии отца - его отпустили домой. Однако, лечить мужчину знаменитая дочь намерена за границей.

"Точный диагноз не установлен. Ему поставили систему, чтобы кашель ушел, и прописали лекарства. Кто бы ни был доктором, спасибо ему большое.

Но папа нас сильно напугал. Так нельзя. Нужно срочно приступать к лечению. Поэтому с утра мы вылетаем в другую страну", - сообщила Балжан Бидаш.

Сторис Балжан Бидаш
Сторис Балжан Бидаш. Скрин: instagram.com/bidash_official

Недавно Балжан Бидаш поведала об отношениях с матерью бывшего мужа. Также певица сообщила, что они с экс-супругом заблокировали друг друга в соцсетях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2058570-otets-balzhan-bidash-popal-v-bolnitsu-posle-dnya-rozhdeniya-emu-potrebuetsya-lechenie-za-rubezhom/

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