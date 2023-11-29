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Волочкова отреагировала на информацию о смерти экс-возлюбленного (видео)

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Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов. Фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова отреагировала в соцсети на информацию о смерти бывшего возлюбленного, бизнесмена Сергея Кузнецова, с которым летала отдыхать на Мальдивы.

Как сообщил ранее Telegram-канал "112", Сергея Кузнецова нашли повешенным в СИЗО. Именно с ним балерина летала на Мальдивы в январе прошлого года. А после заявила, что рассталась с ним.

Информацию о его смерти супруга Сергея Кузнецова, по подозрению в избиению которой и задержали бизнесмена, посчитала фейком. Она рассказала, что должна состояться очная ставка с ним, пишет издание.

Балерина отреагировала на информацию о смерти экс-возлюбленного. Она записала видео, в котором попыталась ответить на вопросы журналистов.

"Удивительно, почему вы вообще звоните мне, а не звоните родственникам, его близким людям? Меня связывали с ним 17 дней отдыха на Мальдивах. Я пригласила его в поездку, потому что у меня на тот момент завершились отношения с моим возлюбленным", - отметила она.

Волочкова рассказала, что познакомилась с ним на шоу "Давай поженимся!".

"Сергей никакой агрессии по отношению ко мне не проявлял. Он ко мне относился, как к хрустальной вазе. Не позволял мне даже водички с лимоном самой себе налить", - призналась артистка.

Она заявила, что не может знать, что произошло с человеком, с которым давно рассталась.

"Почему я, женщина, которая провела с ним 17 дней на Мальдивах, должна давать комментарии, уже два года прошло", - заключила она.

Как отмечает "Стархит", Кузнецов все же не явился на очную ставку с супругой. Женщина сообщила об этом сама, что заставило вновь теряться в догадках общественность, пишет онлайн-журнал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2048166-volochkova-otreagirovala-na-informatsiyu-o-smerti-eks-vozlyublennogo-video/

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