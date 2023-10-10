После двух дней в бомбоубежище Глюкоза с семьей вернулась из Израиля в Россию (видео)

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, сообщила своим фанатам в соцсети, что вернулась домой из Израиля, где два дня с семьей находилась в бомбоубежище, передает NUR.KZ.

"Спасибо большое за ваши переживания, столько звонков, столько СМС, даже не знала, что так все волнуются и переживают. Мы дома, мы в Москве. Все хорошо, настроение нормальное, долетели хорошо, в аэропорту чуть потолкались, но в целом, все ок. Слава Богу, дома!" - рассказала Глюкоза в сторис Instagram.

Ранее Ксения Собчак сообщила в своем Telegram-канале, что Глюкоза с мужем и двумя дочерьми оказалась в бомбоубежище в Израиле.

"Мои близкие люди, Наташа Ионова-Глюкоза и Саша Чистяков вместе с двумя дочками, полетели в Израиль на концерт Бруно Марса, а в итоге вот так второй день проводят время в бомбоубежище. Но аэропорт при этом, говорят, не закрывали, завтра улетают, ох. Мира всем нам", - написала Ксения.

Накануне Максим Галкин также заявил, что вместе с семьей сидит в бомбоубежище. Артист отметил, что не намерен покидать Израиль и готов всячески помогать израильскому народу.