"Молюсь вместе с вами": Кайрат Нуртас выразил поддержку жителям Абайской области

Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Популярный отечественный певец Кайрат Нуртас выразил слова скорби о трагедии в Абайской области, в ходе которой лесной пожар охватил 60 тыс. га и погибли 14 человек, передает NUR.KZ.

"Мой Семей, мира тебе! Дай Аллах терпения моему народу. Я разделяю ваше горе. Дай Бог здоровья пожарным! Молюсь вместе с вами!" - написал поп-музыкант.

Напомним, что крупный лесной пожар в Абайской области на востоке Казахстана унес жизни 14 человек - сотрудников лесного природного резервата "Семей орманы", которых посмертно наградили орденом "Құрмет" за проявленное мужество и самоотверженность.

Глава государства выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества и обещал привлечь к ответственности тех, кто виноват в трагедии.

Также сегодня стало известно, что еще один человек пропал при тушении пожара в Абайской области.

12 июня объявлен Днем общенационального траура.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2024340-molyus-vmeste-s-vami-kayrat-nurtas-vyrazil-podderzhku-zhitelyam-abayskoy-oblasti/