Видео задержания Елены Блиновской и обыска в ее доме появились в Сети

Задержание Елены Блиновской. Кадр из видео: https://t.me/sledcom_press

Сегодня утром на границе России и Беларуси была задержана известная российская блогерша Елена Блиновская. Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания женщины в своем Telegram-канале.

На кадрах, показанных правоохранителями видно, как женщину задерживают возле машины на пункте пропуска, а затем зачитывают ей протокол уже в помещении. Рядом с Еленой находятся еще два человека – водитель и охранник. Их лице не показаны.

Также Следственный комитет обнародовал кадры обыска в доме Блиновской. На видео заметны дорогие автомобили, стоящие во дворе дома.

Как пишет Telegram-канал Mash, силовики провели обыски в частном доме Блиновской в коттеджном поселке Миллениум парк в подмосковной Истре.

В гараже стоят внедорожники Lamborghini Urus (примерная стоимость 25-50 млн рублей, или 138-277 млн тенге) и Range Rover (23-32 млн рублей, или 127-177 млн тенге по нынешнему курсу).

Напомним, ранее стало известно, что в отношении Блиновской было возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере.

Сегодня она была задержана при попытке пересечь границу РФ.

По данным следствия, Елена Блиновская занизила свои доходы и за 2019-2021 годы не уплатила налоги на общую сумму свыше 918 млн рублей (5 млрд 102,9 млн тенге по нынешнему курсу).

Отметим, что согласно Уголовному кодексу РФ, Блиновской может грозить:

по части 2 статьи 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере): в лучшем случае – штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, в худшем – лишение свободы на срок до 1 года;

по пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере): в худшем случае – лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2018521-video-zaderzhaniya-eleny-blinovskoy-i-obyska-v-ee-dome-poyavilis-v-seti/