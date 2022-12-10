Как сейчас выглядит больной афазией Брюс Уиллис

Брюс Уиллис. Фото: instagram.com/brucewillisbw

В марте текущего года известный американский актер Брюс Уиллис объявил о завершении карьеры из-за болезни. Звезде "Крепкого орешка" поставили диагноз "афазия". Как сейчас выглядит отец, показала его дочь Таллула.

Недавно младшая дочь от брака с Деми Мур Таллула Белль Уиллис опубликовала на своей странице в Instagram трогательное семейное фото, на котором она запечатлена с матерью, отцом и домашним питомцем.

"Люблю своих родителей и свою семью", - подписала снимок девушка.

Пользователей восхитила теплота кадра.

"На этой фотографии много любви", "Скажу, что мне нравится, как ваши родители поддерживают вас, девочки, они стараются быть рядом, чтобы убедиться, что все вы здоровы и счастливы", "Мне нравится эта фотография! У тебя буквально самые крутые родители", - отметили комментаторы.

Серию семейных снимков опубликовал и сам Брюс Уиллис.

"Любовь повсюду", - подписал их актер.

Напомним, в марте Брюс Уиллис объявил о завершении актерской карьеры после того, как у него была диагностирована афазия (это локальное отсутствие или расстройство уже сформировавшейся речи с нарушением восприятия речи при сохранении слуха).

Читайте свежие спортивные новости в вашем смартфоне в Telegram-канале СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2000990-kak-seychas-vyglyadit-bolnoy-afaziey-bryus-uillis/