Актер сериала "Постучись в мою дверь" не может найти свою мать после землетрясения

Чагры Чытанак и Башак Гюмюлджинелиолу: instagram.com/basakgumulcinelioglu

Актер Чагры Чытанак, сыгравший одну из главных ролей в сериале "Постучись в мою дверь", до сих пор не может отыскать свою мать под завалами после землетрясения, об этом сообщила супруга знаменитости в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Последствия сильнейшего землетрясения в Турции не обошли стороной семью турецких актеров Чагры Чытанак и Башак Гюмюлджинелиолу, сыгравших роль Ферита и Перил в сериале "Постучись в мою дверь".

Больше недели Чагры Чытанак не может найти свою мать под обломками в провинции Хатай, сообщила супруга актера и по совместительству коллега по съемочной площадке Башак Гюмюлджинелиолу.

"Мы все еще ждем, когда найдут нашу маму. В ожидании чуда..." - написала актриса в Stories Instagram.

Все эти дни супружеская пара самостоятельно продолжает поиски женщины. В социальных сетях актеры обратились за помощью к друзьям, официальным лицам и просто неравнодушным людям, но, к сожалению, пока безрезультатно.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение, унесшее жизни около 30 тыс человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2009132-akter-seriala-postuchis-v-moyu-dver-ne-mozhet-nayti-svoyu-mat-posle-zemletryaseniya/