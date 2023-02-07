Находящаяся в Турции сестра Торегали Тореали вышла на связь с подписчиками

Дина Тореали. Фото: instagram.com/tattti_kyz

Младшая сестра Торегали Тореали, находящаяся сейчас в Турции, вышла на связь со своими подписчиками в соцсети. Дина отметила, что в Стамбуле все спокойно, передает NUR.KZ.

Дина Тореали выразила слова скорби и сочувствия братскому турецкому народу.

"Я выражаю свои глубокие соболезнования турецкому народу. В Стамбуле, слава Аллаху, все спокойно, все живы-здоровы.

В директе у меня больше тысячи сообщений от подписчиков, которые искренне переживают за нас. Но вы сами видите, что творится совсем недалеко. Пусть Аллах убережет всех", - написала Дина, поблагодарив пользователей Казнета за участие.

Сторис Дины Тореали. Фото: instagram.com/tattti_kyz

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2008432-nahodyaschayasya-v-turtsii-sestra-toregali-toreali-vyshla-na-svyaz-s-podpischikami/