Находящаяся в Турции сестра Торегали Тореали вышла на связь с подписчиками
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Младшая сестра Торегали Тореали, находящаяся сейчас в Турции, вышла на связь со своими подписчиками в соцсети. Дина отметила, что в Стамбуле все спокойно, передает NUR.KZ.
Дина Тореали выразила слова скорби и сочувствия братскому турецкому народу.
"Я выражаю свои глубокие соболезнования турецкому народу. В Стамбуле, слава Аллаху, все спокойно, все живы-здоровы.
В директе у меня больше тысячи сообщений от подписчиков, которые искренне переживают за нас. Но вы сами видите, что творится совсем недалеко. Пусть Аллах убережет всех", - написала Дина, поблагодарив пользователей Казнета за участие.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2008432-nahodyaschayasya-v-turtsii-sestra-toregali-toreali-vyshla-na-svyaz-s-podpischikami/