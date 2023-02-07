Проживающая на Кипре Бибигуль Актан рассказала о землетрясении (видео)

Бибигуль Актан. Фото: instagram.com/bibigul_aktan_s

Казахстанская актриса Бибигуль Актан, живущая на Кипре, рассказала, как ощущалось землетрясение в районе ее проживания. Знаменитость сообщила, что с ней все в порядке, передает NUR.KZ.

"В нашем районе, в Алсанжаке, землетрясение не ощущалось, западное побережье Кипра тряхнуло сильно, у людей раскачивались люстры. Но эпицентр - в Турции, в округе Аданы. Там страшно, обрушились здания, множество жертв. Магнитуда 7,8.

Спасибо всем, кто проявил беспокойство. На Кипре землетрясение не было сильным. Максимальная магнитуда на Кипре - 3,8. Со мной все хорошо. В нашем округе и на всем острове нет разрушений и пострадавших. На Кипре продолжается дождь, гром гремит прямо над островом, штормовой ветер", - рассказала Бибигуль на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее живущая в Турции Алуа Конарова показала обстановку в городе и свое жилье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2008383-prozhivayuschaya-na-kipre-bibigul-aktan-rasskazala-o-zemletryasenii-video/