Жулдыз Абдукаримова поддержала овдовевшую Ляйлю Султанкызы

Жулдыз Абдукаримова и Ляйля Султанкызы с мужьями. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Актриса Жулдыз Абдукаримова поддержала потерявшую мужа телеведущую Ляйлю Султанкызы. Она отметила, что между их семьями были тесные взаимоотношения, передает NUR.KZ.

Свои слова поддержке вдове Кайрата Беркинбаева Жулдыз оставила в Instagram.

"Сказать хорошее о хорошем человеке - долг. Мы разделили с Кайратом Шералиулы много радостей и были гостями друг у друга. По его речи было видно, что он человек дела. Он был не только столпом села, но и человеком, трогавшим сердца окружающих. Брат Кайрат, пусть твоя душа найдет место на небесах", - написала она.

Актриса также пожелала сил вдове.

"Бог дает испытание, с которым можете справиться только вы. Оставайтесь сильной! Вы прошли много испытаний, я верю, что вы справитесь с этим испытанием без колебаний. Мы с вами", - добавила супруга Кайрата Нуртаса.

Напомним, ранее стало известно о том, что на 57-м году жизни скончался известный деятель общественного здравоохранения Кайрат Беркинбаев. О внезапной смерти мужа Ляйли Султанкызы высказалась ее коллега Айгуль Мукей.

Накануне Ляйля Султанкызы впервые вышла на связь после смерти мужа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1996497-zhuldyz-abdukarimova-podderzhala-ovdovevshuyu-lyaylyu-sultankyzy/