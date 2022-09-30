Динара Бактыбаева рассказала о попытке мошенников обмануть ее при продаже ноутбука

Динара Бактыбаева. Фото: instagram.com/dika_strai

Казахстанская актриса Динара Бактыбаева рассказала, как мошенники пытались обмануть ее, когда она опубликовала объявление о продаже своего ноутбука, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Динара рассказала, что опубликовала на известной площадке объявлений сообщение о продаже ноутбука.

"Короче, я же выложила объявление по поводу ноутбука. И сразу же попалась на мошенников. Точнее, я не попалась, я еще не успела, потому что сразу просекла, что это мошенники. Потому что с разницей в один час примерно мне написали с разных номеров как будто разные люди одно и то же сообщение. И тут я просекла.

Короче, они якобы просят отправить потенциальный товар через службу доставки, а потом запрашивают ваши банковские реквизиты и в итоге "кидают" вас на деньги. Поэтому будьте бдительны", - предупредила актриса, выложив переписку с теми, кто писал ей по поводу ноутбука.

Отметим, это не первый случай, когда Динара рассказывает о попытках мошенников обмануть ее. Например, в апреле неизвестный человек позвонил ей с незнакомого номера и обвинил в хищении денег. А летом актриса поведала об уловке мошенников, которые пытались воспользоваться ее номером телефона. Чуть позже Динара рассказала о мошенничестве с участием ее видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1990380-dinara-baktybaeva-rasskazala-o-popytke-moshennikov-obmanut-ee-pri-prodazhe-noutbuka/