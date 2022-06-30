Актриса Динара Бактыбаева рассказала, как мошенники использовали ее номер телефона (видео)

Динара Бактыбаева. Фото: instagram.com/dika_strai

Актриса Динара Бактыбаева рассказала об уловке мошенников, которые пытались воспользоваться ее номером телефона. Она предупредила подписчиков, чтобы те были бдительнее, передает NUR.KZ.

В своем Instagram знаменитость рассказала историю, случившуюся с ней несколько дней назад.

"Буквально позавчера я не успела поднять трубку, перезваниваю на номер, неизвестный мне. И там тоже девушка отвечает. И говорю: "А кто это? Вы мне звонили". Она говорит, что с моего номера ей звонили мошенники, видимо, потому что она поняла, что я сама не в курсе", - пояснила Динара.

Она отметила, что мошенники прибегают теперь к такой новой схеме.

"Так что даже так происходит, вашим же номером могут воспользоваться. Да, есть специальные такие приложения, то ли код специальный, которые позволяют использовать любой абсолютно номер. Будьте аккуратнее", - обратилась она к пользователям соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1976355-aktrisa-dinara-baktybaeva-rasskazala-kak-moshenniki-ispolzovali-ee-nomer-telefona-video/