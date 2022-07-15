"Люди ведутся, увидев красивую жизнь": Динара Бактыбаева рассказала о новом мошенничестве (видео)

Динара Бактыбаева. Фото: instagram.com/dika_strai

Актриса Динара Бактыбаева рассказала об участившихся случаях мошенничества с использованием фейковых аккаунтов. Она также поведала о мошенничестве с участием ее видео, передает NUR.KZ.

"Участились случаи мошенничества через фейковые Instagram-страницы. Люди ведутся, увидев красивую жизнь. Те самые профили предлагают сыграть в игру, казино и тому подобное. Выуживают деньги, благополучно исчезают", - пояснила Динара.

По словам актрисы, ее личные видео тоже использовали в своих целях.

"Мне в директ отправили одну из таких ложных страниц, в которой есть и мои видеосторис. Думаю, я на одна такая, чьи фото и видеоматериалы мошенники используют в своих коварных целях. Куда обращаться? И как с этим бороться?" - написала Бактыбаева, показав аккаунт, выложивший ее видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1978735-lyudi-vedutsya-uvidev-krasivuyu-zhizn-dinara-baktybaeva-rasskazala-o-novom-moshennichestve-video/