Актрису Динару Бактыбаеву пытались обокрасть мошенники (видео)

Динара Бактыбаева. Фото: instagram.com/dika_strai

Актриса Динара Бактыбаева рассказала, как мошенники пытались сделать ее своей жертвой. Неизвестный человек позвонил ей с незнакомого номера и обвинил в хищении денег, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Динара рассказала, что с ней случилось. Как оказалось, знаменитости позвонили с незнакомого номера и попросили приехать.

"Буквально полтора часа назад позвонили мне, представились, якобы из МВД, бла-бла, "наш разговор записывается, Динара, вы не могли бы к нам подъехать?". Я говорю: "С какой целью? Зачем?". В ответ: "Дело в том, что Национальный банк выдвинул иск, потому что якобы с вашего счета была совершена операция по хищению денег", - поведала актриса о своем телефонном разговоре.

При этом Бактыбаева отметила, что номер, с которого звонили, был не казахстанским.

"Я просто положила трубку. Здравствуйте, мошенники", - сыронизировала Динара.

Она также написала, что телефон совпал с номером отдела маркетинга одного из завода в соседнем государстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1964085-aktrisu-dinaru-baktybaevu-pytalis-obokrast-moshenniki-video/