"Не пытайтесь на мне навариться": у Байзаковой потребовали 30 млн тенге за ремонт авто после ДТП

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Актриса Айжан Байзакова, попавшая в ДТП после того, как пыталась помочь другому водителю, рассказала, сколько у нее попросили за ремонт ее автомобиля, передает NUR.KZ.

Ранее Айжан Байзакова и ее брат Алихан рассказали, как попали в ДТП. По словам блогеров, в их авто въехал человек, которому они пытались помочь на дороге. ДТП с ее участием также прокомментировали в полиции Алматы.

В своем Instagram актриса раскрыла, какую сумму ей назвали для ремонта машины.

"Я две недели ждала акт. И мне называют сумму ремонта с запчастями в 30 миллионов тенге. И не скидывают акт, чтобы мы могли запчасти заказать сами! Хотя договор был изначально, что акт будет предоставлен, а сейчас говорят обратное, что надо заказывать через них. Не злите меня! Не пытайтесь на мне навариться!" - возмутилась Айжан.

Story Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1985898-ne-pytaytes-na-mne-navaritsya-u-bayzakovoy-potrebovali-30-mln-tenge-za-remont-avto-posle-dtp/