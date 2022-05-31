"Заступилась за друга": Say Mo объяснила, где получила страшную рану (видео)

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Певица Say Mo, недавно показавшая страшную рану на руке, наконец рассказала историю ее появления. По словам артистки, это произошло, когда она полезла заступаться за друга, передает NUR.KZ.

Подробности инцидента музыкальная исполнительница поведала в Instagram.

"Теперь я отвечу на ваш вопрос "что же с рукой?". В общем, я заступилась за друга. Думаю, так поступил бы каждый. Все произошло очень быстро. Я увидела только то, как его ударили и столкнули с лестницы. После они закрылись в заведении и не открывали двери. Я разбила окно, зашла туда и побила их.

Короче, когда заходила туда через разбитое окно, я поранила руку. Но несмотря на это, я побила этих людей и, разумеется, оплатила окно. Вот и все", - объяснила Молдир.

Она также показала, в каком состоянии сейчас ее рука.

"Все нормально! До свадьбы заживет!" - жизнерадостно заявила певица.

Переживающие поклонники завалили ее сообщениями.

"Ребят, спасибо вам большое за теплые слова, за ваше внимание. Я будто высказалась, мне полегчало. Реально все эти дни у меня была какая-то апатия, и эта погода меня раздражает. В общем, очень рада, что я с вами поговорила", - поблагодарила их Say Mo.

Она также добавила, что получила ожог из-за неправильной обработки раны.

Напомним, ранее Say Mo напугала фанатов кадрами израненной руки и сообщением о продаже трека.

А еще певица похвасталась гонораром из стодолларовых купюр на кровати.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1971713-zastupilas-za-druga-say-mo-obyasnila-gde-poluchila-strashnuyu-ranu-video/