Say Mo напугала фанатов кадрами израненной руки и сообщением о продаже трека (видео)

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская певица Say Mo встревожила фанатов своими новостями. Артистка показала кадры серьезно израненной и зашитой руки, а также заявила, что продает свой трек из-за срочной необходимости денег. От предложенной финансовой помощи от поклонников она отказалась, передает NUR.KZ.

Ужасающее видео появилось на странице Молдир в Instagram.

"Спасибо всем, кто переживал и беспокоился за меня. Со мной все в порядке", - заявила музыкальная исполнительница, показав свою руку.

На руке девушки виднеются синяки, а кисть сильно поранена, зашита и обработана. Что именно произошло, Say Mo не рассказала, но объяснила, что решила продать свой невыпущенный трек из-за необходимости денег.

"С 2020 года лежит трек Toxic. Продаю этот трек, потому что срочно нужны бабки", - написала Молдир.

"Пусть все токсичное из моей жизни уйдет с этим треком", - написала она в своем посте.

Встревоженные фанаты стали предлагать певице финансовую помощь, однако та от нее отказалась.

"Мы можем вам помочь, скинемся, что случилось", "Давай ты выпустишь этот трек? а мы как то поможем тебе и скинемся", "Человек сам хочет решить проблему, наверное. Она и без нас знает, что можно попросить в долг. Поэтому никого не отмечайте и тем более не пишите "а что не помогаешь", не ставьте и Молю и их в неловкое положение", "Пусть у тебя все будет хорошо!" - написали подписчики.

"Главное - жива, остальное - фигня. Тем более я не люблю халявные деньги", - ответила Say Mo на предложение открыть для нее счет.

Пост Say Mo. Скрин: instagram.com/say_mo__

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1971074-say-mo-napugala-fanatov-kadrami-izranennoy-ruki-i-soobscheniem-o-srochnoy-neobhodimosti-deneg-video/