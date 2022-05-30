"Что за дорого-богато": Say Mo похвасталась гонораром из стодолларовых купюр на кровати (видео)
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Казахстанская певица Say Mo показала, как ее встречают перед выступлением, и похвасталась перед подписчиками своим гонораром, передает NUR.KZ.
В Stories своего Instagram Молдир показала, как заселяется в отель перед выступлением и ее встречают цветами.
"Красота! Спасибо большое! Какой уютный отель! Это все фигня, вы на это посмотрите, что за дорого-богато, встречают Say Mo. Очень красиво, ребята!" - восхитилась музыкальная исполнительница, показывая свою кровать в номере.
Как оказалось, клиенты выложили на постели певицы ее псевдоним из множества стодолларовых купюр.
"Когда гонорар дали до выступления", - порадовалась она.
Молдир отметила в Stories локацию - если верить ей, дело происходит в египетском Шарм-эль-Шейхе.
Между тем, на руке артистки все еще виднеется повязка, но комментировать свое состояние она не стала.
Напомним, ранее мы писали, что певица Say Mo напугала фанатов кадрами израненной руки и сообщением о продаже трека. На опубликованном видео ее кисть была сильно поранена, зашита и обработана. Однако после этого отечественная артистка выложила серию новых сексуальных фотографий, обрадовав поклонников тем, что она снова "в строю".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1971534-chto-za-dorogo-bogato-say-mo-pohvastalas-gonorarom-iz-stodollarovyh-kupyur-na-krovati-video/