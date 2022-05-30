"Что за дорого-богато": Say Mo похвасталась гонораром из стодолларовых купюр на кровати (видео)

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская певица Say Mo показала, как ее встречают перед выступлением, и похвасталась перед подписчиками своим гонораром, передает NUR.KZ.

В Stories своего Instagram Молдир показала, как заселяется в отель перед выступлением и ее встречают цветами.

"Красота! Спасибо большое! Какой уютный отель! Это все фигня, вы на это посмотрите, что за дорого-богато, встречают Say Mo. Очень красиво, ребята!" - восхитилась музыкальная исполнительница, показывая свою кровать в номере.

Как оказалось, клиенты выложили на постели певицы ее псевдоним из множества стодолларовых купюр.

"Когда гонорар дали до выступления", - порадовалась она.

Молдир отметила в Stories локацию - если верить ей, дело происходит в египетском Шарм-эль-Шейхе.

Между тем, на руке артистки все еще виднеется повязка, но комментировать свое состояние она не стала.

Напомним, ранее мы писали, что певица Say Mo напугала фанатов кадрами израненной руки и сообщением о продаже трека. На опубликованном видео ее кисть была сильно поранена, зашита и обработана. Однако после этого отечественная артистка выложила серию новых сексуальных фотографий, обрадовав поклонников тем, что она снова "в строю".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1971534-chto-za-dorogo-bogato-say-mo-pohvastalas-gonorarom-iz-stodollarovyh-kupyur-na-krovati-video/