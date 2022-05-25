"Спасла подушка безопасности": Динара Бактыбаева рассказала о пережитой аварии

Динара Бактыбаева. Фото: instagram.com/dika_strai

Актриса Динара Бактыбаева рассказала, что год назад они с мужем попали в аварию, в их автомобиль врезался автобус. Тогда спасла подушка безопасности, которая сработала вовремя, передает NUR.KZ.

Динара рассказала о произошедшем ДТП своим подписчикам в Instagram. Виновником аварии был водитель автобуса, он объяснил произошедшее тем, что попросту не заметил их машину. В той аварии, к счастью, никто не пострадал.

Спустя время молодая мама задалась вопросом, нужно ли отключать подушку безопасности при установке детского автокресла.

"Мы установили автокресло сзади с левой стороны. Год назад у нас была авария, я вам не рассказывала. И сработала задняя подушка безопасности справа.

Мы подушки установили буквально недавно, на днях, поэтому собственно автокресло стояло, мы его не устанавливали, ждали, когда нам установят эти подушки.

Теперь по правилам, если ставить автокресло на переднее пассажирское сиденье справа, то систему Airbag нужно отключать. А если сзади у нас также имеется система, получается ее тоже нужно отключать?

Вот такой был вопрос у меня к Аману, но мы начали спорить и поругались. Мы сейчас помирились, все нормально. Но вот вопрос в этом заключается", - рассказала она.

Недавно Динара Бактыбаева объявила о своей беременности. Она также рассекретила пол будущего малыша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1970987-spasla-podushka-bezopasnosti-dinara-baktybaeva-rasskazala-o-perezhitoy-avarii/