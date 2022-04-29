"Надеюсь, что она радуется": Суперпапа Серик признался, что тоскует и сожалеет из-за матери

Суперпапа Серик с женой и мамой. Фото: instagram.com/superpapa_serik

Блогер Суперпапа Серик известен своими веселыми юмористическими роликами. Однако на деле у него немало причин для тоски и грусти. Серик Тлеулесов признался, что очень скучает по своей матери, которую потерял несколько лет назад, и ему очень ее не хватает, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Серик Тлеулесов опубликовал посвященное матери четверостишие.

"Приходила мама сегодня во сне. Улыбалась так нежно и ласково мне. Говорила мне: "Сына, я с тобой, берегу твою жизнь и покой", - написал он.

Блогер признался, что тоскует по своей родительнице.

"Я очень скучаю по маме. Иногда думаю, смотрит ли она за нашей жизнью или нет. Надеюсь, что она радуется, что у нас с сестрой все хорошо и ее внуки подрастают, и они в надежных руках. Раньше я никогда не думал, что мама может уйти от меня навсегда. Часто проводил время без нее с друзьями. Хотя можно было это время посвятить маме. Только потеряв ее, я осознал это. Она у меня была самая красивая и умная. Надеюсь, еще увижу тебя", - выразил свои чувства Серик.

У блогера есть осталась старшая сестра Раушан и двое племянников.

Ранее Суперпапа Серик рассказал, как мечтал о встрече с отцом, который погиб до его рождения. Кроме того, он показал трогательные кадры свадьбы с Дилярой и признался, что за прошедшие годы ни разу не пожалел, что женился на ней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1967336-nadeyus-chto-ona-raduetsya-superpapa-serik-priznalsya-chto-toskuet-i-sozhaleet-iz-za-materi/