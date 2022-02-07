Ксения Собчак помогла открыть бизнес женщине, выжившей в ДТП с ее участием в Сочи

Ксения Собчак и Оксана Садовник. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Собчак оказала поддержку женщине, пострадавшей в ДТП, в котором участвовала и сама Ксения. Телеведущая помогла открыть ей собственную фотостудию, передает NUR.KZ.

Автомобильная авария с участием Ксении Собчак произошла в октябре прошлого года. В результате ДТП скончалась женщина, еще одна пострадала. Позже в деле появились скандальные подробности. Сама Ксения объяснила, почему не осталась на месте ДТП и не помогла пострадавшим.

Теперь Собчак решила поучаствовать в открытии бизнеса женщины, пострадавшей в том громком ДТП. Об этом она написала в своем Instagram.

"Никогда не знаешь, где, как и с кем тебя сведет судьба, как это повлияет на тебя и других людей. С Оксаной Садовник жизнь нас свела при трагических обстоятельствах: мы обе стали жертвами той самой аварии. И когда я пришла в себя, я, конечно, связалась с Оксаной и спросила, могу ли я чем-то помочь.

Оксана поделилась, что у нее есть мечта. Она всю жизнь мечтала о фотостудии, в которой она - талантливый и крутой фотограф - сможет работать. Прошло несколько месяцев, пока мы утверждали проект, делали ремонт. И теперь могу официально объявить - студия наконец готова и ждет своих клиентов", - рассказала Собчак.

"В жизни бывает такая усмешка судьбы, что мы с вами обе познакомились, наверное, не в самых приятных обстоятельствах и для меня, и для вас, мягко говоря. Но я подумала, что, раз уж нас так жизнь столкнула в прямом смысле в одной точке, мы обе стали жертвами некой ситуации, то, хорошо бы, пока есть такая у меня возможность, все-таки помочь, чтобы какие-то твои мечты тоже были осуществлены", - сказала телеведущая.

Оксана призналась, что она счастлива знакомству с Собчак.

Как пишет издание "СтарХит", Ксения дала женщине более миллиона рублей на открытие студии. В том страшной аварии Садовник получила множество травм: от перелома челюсти и открытой черепно-мозговой до разрыва селезенки и многочисленных ушибов органов.

"Пока все еще хожу с палкой, особенно по снегу. Корсет, фиксирующий сломанные ребра, сняла буквально две недели назад, а так и ела в нем, и спала. Езжу на иглоукалывание, верхнюю челюсть пришивали, весь прикус и зубы в сторону поехали — ничего не поделаешь, посещаю зубного, ортопеда, ортодонта. Селезенку удалили, мне ее никто не вернет", - поведала пострадавшая.

Стимулом подняться на ноги для нее стал пятилетний сын. Перед Новым годом Собчак звонила Оксане, спрашивала о самочувствии. В ответ женщина рассказала, что потихоньку восстанавливается, но очень жаль расходов из-за аренды фотостудии, которая из-за всего произошедшего не используется.

"Помещение заприметила еще до аварии, ехала в Сочи в йога-тур и думала, что по возвращении, возможно, решусь и открою, наконец, свое дело. Пока лежала переломанная в больнице, муж нашел деньги и заплатил за три месяца вперед, но все застопорилось: нужно делать ремонт, а я до сих пор не в состоянии. Выходило в итоге дорого, ведь тут были голые стены. Ксения перечислила мне миллион частями, который и смогла распределить. Зарплата рабочим вышла только 450 тысяч, плюс мебель, декор", - объяснила Садовник.

В результате Собчак также приехала на открытие фотостудии Оксаны и пожелала ей сохранять оптимизм и целеустремленность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1954926-kseniya-sobchak-pomogla-otkryt-biznes-zhenschine-vyzhivshey-v-dtp-s-ee-uchastiem-v-sochi/