Умер легендарный актер Леонид Куравлев

Леонид Куравлев в роли Афанасия. Фото: kinopoisk.ru

Умер легендарный советский и российский актер Леонид Куравлев.

Эту информацию РИА Новости подтвердил его сын.

Леониду Куравлеву было 85 лет. Он скончался после продолжительной болезни.

Отметим, актера госпитализировали 6 января. При этом в больницу звезда фильмов "Афоня" и "Иван Васильевич меняет профессию" попал из пансионата для пожилых людей, где провел последний год.

В последнее время у него были проблемы с дыханием, высокая температура. По словам сына Куравлева, тесты на коронавирус показали отрицательный результат, врачи лечили 85-летнего артиста от пневмонии.

Позже врачи провели Куравлеву экстренную операцию на желудке.

17 января в СМИ появилась информация о том, что состояние Куравлева ухудшилось, у него началось обширное поражение легких.

Сегодня Леонид Куравлев скончался. Свои последние дни легендарный артист провел в московском хосписе имени Миллионщиковой.

Куравлев стал известен по фильмам "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Живет такой парень", "Вий", "Золотой теленок" и многим другим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1953703-umer-legendarnyy-akter-leonid-kuravlev/