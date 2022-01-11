Леонида Куравлева госпитализировали в тяжелом состоянии

Леонид Куравлев в роли Афанасия. Фото: kinopoisk.ru

В Москве в тяжелом состоянии госпитализировали народного артиста РСФСР Леонида Куравлева, известного по ролям в таких фильмах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Золотой теленок", передает StarHit.

Актера привезли в больницу 6 января. У него были проблемы с дыханием, высокая температура.

По словам сына Куравлева, тесты на коронавирус показали отрицательный результат, врачи лечат 85-летнего артиста от пневмонии.

"Он на кислороде, так как легкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков. Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление", – сообщили изданию в больнице.

Отмечается, что Леонид Куравлев в последнее время страдал от гипертонии, летом он упал в обморок.

Напомним, в октябре 2021 года в больницу с COVID-19 госпитализировали актера Сергея Безрукова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1950367-leonida-kuravleva-gospitalizirovali-v-tyazhelom-sostoyanii/