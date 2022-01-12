Леонид Куравлев в роли Афанасия. Фото: kinopoisk.ru

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев перенес экстренную операцию. Процедура прошла успешно, однако 85-летний актер все еще в тяжелом состоянии. Он находится в реанимации, но дышит самостоятельно без аппарата ИВЛ.

Несколько дней назад Леонида Куравлева экстренно госпитализировали в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке.

У артиста были проблемы с дыханием и высокая температура, ему диагностировали вирусную пневмонию, а помимо этого дисфагию - нарушение сложного рефлекторного глотательного акта. Как сообщает "Комсомольская правда", сегодня стало известно, что Куравлева прооперировали.

"85-летнему Леониду Куравлеву провели экстренную операцию на желудке. Артисту был сделан внутривенный наркоз, после чего хирург эндоскопом провела обследование пищевода и желудка пациента.

Собрав необходимые данные, врач приняла решение провести Леониду Вячеславовичу гастростомию с использованием видеоэндоскопических технологий.

Артисту сделали надрез стенки желудка и передней брюшной стенки, через которые вывели специальную трубку для питания. Через эту трубку пища напрямую будет поступать в желудок Леонида Вячеславовича", - отмечает источник.

В больницу звезда фильмов "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Живет такой парень" попал из пансионата для пожилых людей, где провел последний год.

Как сообщили изданию "СтарХит" в пресс-службе медцентра, Куравлев находился в состоянии депрессии и совсем не ходил.

"Он поступил к нам в апатии, депрессии. При этом Леонид Вячеславович был и физически в плохом состоянии, которое шло от невозможности жить без жены.

Он лежал, не ходил совсем. Конечно, изменился с возрастом, похудел, но был узнаваем. Закрываться, как мне рассказали, стал давно и постепенно - сначала сужал круг, а потом вообще перестал общаться с людьми.

Дети поняли, что сами не справляются, хотели ему помочь, вернуть в реальность, чтобы он хоть с кем-то контактировал. Ведь раньше Куравлев, по большому счету, был душой компании", - отмечается в сообщении.

Ранее мы также сообщали о госпитализации актрисы Елены Прокловой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950812-85-letnemu-leonidu-kuravlevu-proveli-ekstrennuyu-operatsiyu/