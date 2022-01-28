"Здесь замечательные врачи": перенесшая инсульт Проклова готовится к выписке из больницы

Елена Проклова. Фото: instagram.com/elproklova

68-летняя актриса Елена Проклова, перенесшая инсульт, надеется на скорую выписку из больницы. Она заверила, что чувствует себя значительно лучше.

В середине января Елена Проклова попала с инсультом в больницу. После она вышла на связь с поклонниками и успокоила их. Актриса рассказала, что ее состояние намного улучшилось, но около месяца ей придется провести под наблюдением врачей.

Медикам удалось быстро поставить ее на ноги. 68-летняя актриса надеется, что уже через несколько дней будет дома, пишет "СтарХит".

"Меня хотят выписать в начале февраля. Спасибо за внимание. Здесь замечательные врачи!" - рассказала она изданию.

Однако Прокловой предстоит длительная реабилитация, а также сложная операция на сосуды головного мозга. Поклонники Елены Игоревны не исключают, что причиной инсульта могли быть переживания, связанные с громким скандалом.

В эфире программы "Секрет на миллион" Проклова призналась, что стала жертвой сексуальных домогательств со стороны известного актера. По словам актрисы, это произошло, когда ей было 15 лет.

Откровения коллеги высмеял актер Станислав Садальский. Многие осудили Проклову, посчитав, что она обвинила Олега Табакова. Елена дала первый комментарий после откровений, высказалась об этом и вдова Табакова Марина Зудина.

Мы писали также, что молодой актер обвинил Проклову в принуждении к интиму.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1953419-zdes-zamechatelnye-vrachi-perenesshaya-insult-proklova-gotovitsya-k-vypiske-iz-bolnitsy/