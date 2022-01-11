"К концу февраля буду в полном здравии": Елена Проклова вышла на связь из больницы

Елена Проклова. Фото: instagram.com/elproklova

Советская и российская актриса Елена Проклова, которую накануне госпитализировали в одну из московских клиник с инсультом, вышла на связь из больницы. Она заверила, что ей стало лучше.

Сообщение о том, что Проклова попала в больницу встревожило ее верных поклонников. 68-летняя артистка поспешила их успокоить, прокомментировав свое состояние.

Она отметила, что чувствует себя гораздо лучше, но предстоящий месяц ей придется провести под наблюдением врачей, пишет "СтарХит".

"У меня все нормально, здесь просто не разрешают говорить по телефону, вот дали мне пять минут. У меня наилучший вариант инсульта: не повреждены ни двигательные функции, ни умственные, поврежден мозжечок, а это вестибулярный аппарат. То есть меня все время тошнит, кружит, мотает из стороны в сторону", - объяснила она.

Актриса настроена позитивно и уверена, что скоро вернется к прежнему ритму жизни.

"Мне будут ставить стент в начале февраля, обещаю, что к концу февраля я буду уже в полном здравии. Вот спешу сообщить, чтобы вы не переживали. Спасибо за внимание!" - поблагодарила Проклова всех, кто за нее беспокоился.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950588-k-kontsu-fevralya-budu-v-polnom-zdravii-elena-proklova-vyshla-na-svyaz-iz-bolnitsy/