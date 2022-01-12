Попавшая в больницу с инсультом Елена Проклова рассказала о состоянии своего здоровья

Елена Проклова. Кадр из видео: YouTube/Россия 1

Советская и российская актриса Елена Проклова рассказала о состоянии своего здоровья после госпитализации, передает Life.

Ранее 68-летняя актриса была госпитализирована в одну из московских больниц с инсультом. Недавно она сообщила, что ее состояние намного улучшилось. Но предстоящий месяц ей придется провести под наблюдением врачей. В феврале ей предстоит операция.

"Огромное спасибо за беспокойство, что вы все так волнуетесь. Уже лучше, замечательные врачи и чудесная больница, правильно подобранная терапия. Мне уже значительно лучше. Думаю, скоро вернусь (домой. - Прим. Лайфа)", - сообщила поклонникам Проклова.

Актриса Елена Проклова родилась 2 сентября 1953 года в Москве. Наиболее известные картины с ее участием - "Мимино", "Голубка", "Собака на сене", "Поздняя любовь", "Запомните меня такой" и другие.

Напомним, российский юморист Гарик Харламов попал в больницу с высокой температурой. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950775-popavshaya-v-bolnitsu-s-insultom-elena-proklova-rasskazala-o-sostoyanii-svoego-zdorovya/