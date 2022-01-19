"Заставили больного человека жениться": сестра Градского заявила о недействительности его брака

Наталья Градская. Кадр видео: Youtube/Россия 1

Двоюродная сестра покойного певца Александра Градского заявила о недействительности его брака с Мариной Коташенко. Она заявила, что "больного человека заставили жениться". Кроме того, Наталья Градская уверяет, что вся история с ограблением Марины - просто подстава.

Сама Наталья проживает в Ницце, но смогла выйти на связь с программой "Андрей Махалов. Прямой эфир".

По всей видимости, Градская недолюбливает вдову певца. Она также заявила, что их брак недействителен.

"Марина, успокойтесь ради бога. Ваш брак вообще недействителен. Вы заставили больного человека жениться на вас. Да и вообще какая любовь двигала, если Саша (Александр Градский. — Прим. ред.) умер? Какая любовь, где она была? Он умирал один в квартире. Это все бред, не верю. Противно даже!" - возмутилась сестра артиста.

Она также назвала мать двоих детей девушкой "без рода и племени".

"Без рода и без племени. У нас в России на Киевском вокзале появляется миллионное количество таких девочек, ведь мы знаем, что украинки очень красивые. Никаких талантов. На ее месте могла оказаться любая", - высказалась Градская.

А историю с нападением на Марину и ограблением ее на 100 миллионов рублей она назвала подставой - мол, Коташенко сама все организовала.

Женщина также уверена, что у Марины Коташенко были так называемые наставники в этом деле.

"На воре и шапка горит. Молодая девчонка, еще не вступила в наследство, еще идет траур. Для меня эта ситуация — просто позор. Ограбили ее на сто миллионов, прям, конечно!" - заявила Наталья.

Ранее друг Градского предупредил о последствиях громкого ограбления для его вдовы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1951949-zastavili-bolnogo-cheloveka-zhenitsya-sestra-gradskogo-zayavila-o-nedeystvitelnosti-ego-braka/