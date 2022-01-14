"Родина у нас одна": Акбота Керимбекова призвала казахстанцев сообща строить будущее страны

Акбота Керимбекова с сыновьями. Фото: instagram.com/botakerim

Казахстанская певица Акбота Керимбекова рассказала, что ее сын сейчас в армии и, как и все военнослужащие, помогает стабилизировать обстановку в стране. Как любая мать, она желает мира и здоровья детям, передает NUR.KZ.

Акбота Керимбекова призвала соотечественников к единству и миру.

"Будущее нашей страны очень важно и для меня. Мой сын отправился в армию, чтобы выполнить свой гражданский долг, и сейчас он тоже принимает участие в стабилизации ситуации в стране.

Уважаемые соотечественники, Родина у нас одна. Мир и спокойствие нашей Родины - это наша общая ценность. Не будем жалеть сил для создания светлого будущего нашей страны, ведь наша сила - в единстве", - написала Акбота на своей страничке в Instagram.

Неделю ранее Акбота делилась видеокадрами, которые ее сын записал в армии. Он поздравил маму, бабушку и братьев с Новым годом.

"Для матери самый большой подарок - это счастье и здоровье детей. Пусть Новый год будет счастливым для всех нас. Я считаю, что долг каждого мужчины - пройти службу в армии", - отметила Акбота.

Подписчики пожелали, чтобы сын певицы вернулся домой в добром здравии, достойно отслужив Родине.

Мы писали также, что к единству и милосердию казахстанцев призвала дизайнер Аида Кауменова. А певица Индира Едильбаева призналась, что после трагедии жители страны стали еще больше любить свою землю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1951144-rodina-u-nas-odna-akbota-kerimbekova-prizvala-kazahstantsev-soobscha-stroit-buduschee-strany/