"Давайте поддержим друг друга": Аида Кауменова призвала казахстанцев к единству и милосердию

Аида Кауменова. Фото: instagram.com/aidakaumenova_official

Казахстанский дизайнер Аида Кауменова высказалась о беспорядках в Казахстане. Она выразила свои соболезнования соотечественникам, чьи семьи понесли человеческие жертвы, передает NUR.KZ.

Аида Кауменова отметила, что горе не бывает чужим. Как и другие казахстанцы, она испытала ужас и страх в эти дни.

"Отцы и матери, которые потеряли сыновей, люди, которые потеряли близких, примите мои искренние соболезнования. Я скорблю и плачу вместе с вами.

В эти страшные дни в Алматы, наглухо закрыв шторы и наполняя водой все емкости в доме, мы с дочей боялись… Мои родители и брат не могли никак связаться с нами.

Я молилась и просила, чтобы весь этот кошмар закончился, как страшный сон", - написала она в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.).

Дизайнер верит в то, что самое ужасное позади. Она призвала быть милосерднее друг к другу.

"Теперь нам нужно всем снова начать путь. Шаг за шагом снова восстанавливаться и идти вперед. Просто продолжать делать то, что каждый из нас хорошо умеет. Нас и так очень мало!

Давайте поддержим друг друга и будем милосердны и добры друг к другу. Только вместе, с добрыми намерениями, пожеланиями мира друг другу мы быстрее восстановим наши силы и нашу страну. Я верю в это", - написала она.

Подписчики поддержали ее, отметив, что надеются на лучшее и молятся за мир в Казахстане.

Напомним, 10 января в Казахстане был общенациональный день траура по погибшим в ходе терактов. Подробнее о ситуации в стране можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950393-davayte-podderzhim-drug-druga-aida-kaumenova-prizvala-kazahstantsev-k-edinstvu-i-miloserdiyu/