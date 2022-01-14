"Поняли, как дорога нам земля, на которой живем": Индира Едильбаева о трагедии в стране

Индира Едильбаева. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Певица Индира Едильбаева высказалась о страшных событиях, произошедших в стране, и поблагодарила всех, кто поддержал казахстанцев. Она также отметила, что трагедия дала понять, как дорога людям Родина, передает NUR.KZ.

Индира Едильбаева рассказала, что письма со словами поддержки приходили из разных стран. В соцсети ей писали неравнодушные люди, которые переживали за судьбу казахстанцев.

"Многие из разных стран писали, особенно те, кто переживал такие же плохие времена. Большая вам благодарность. Мы никогда не думали, что такое может с нами произойти.

Но честно скажу, эти события даже усилили нашу любовь к Родине, мы поняли до глубины души, как дорога нам земля, на которой мы выросли и живем", - написала Индира в сторис Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Сторис Индиры Едильбаевой. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Певица в откровенном разговоре с подписчиками призналась, что ощутила в этой тяжелой ситуации отсутствие надежного мужского плеча.

"Вы знаете, за время беспорядков я поняла, как не хватает мужчины в моей жизни. Смешно звучит, но все-таки рядом должен быть человек, с которым чувствуешь себя в безопасности", - отметила она.

Поклонники поинтересовались, как Индира справилась со стрессом.

"В эти дни не выходила и старалась не смотреть инсту. Уж очень много было информации и видео. Конечно, больно и до сих пор страшно, но нам надо двигаться дальше", - ответила артистка.

Она пообещала, что уже в феврале выпустит свою новую песню, премьеру которой планировала осуществить раньше.

Сторис Индиры Едильбаевой. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1951110-ponyali-kak-doroga-nam-zemlya-na-kotoroy-zhivem-indira-edilbaeva-o-tragedii-v-strane/