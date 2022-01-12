"Если что-то не убило, то сделало сильнее": Али Окапов порассуждал о добре, вере и деградации

Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский певец Али Окапов после трагедии в стране порассуждал о добре, гуманизме и вере в будущее. Он отметил, что народ заплатил высокую цену за возможность сделать прыжок вперед, передает NUR.KZ.

В своем аккаунте Instagram отечественный артист рассказал, что за прошедшие дни видел много разных проявлений хорошего и плохого.

"Я верю, честно. За эти дни видел много разного, от неожиданного добра, солидарности и гуманизма, до полного дна в развитии, абсолютной деградации личности и ценностей морали. Но иногда, чтобы сделать прыжок вперед, надо сделать шаг назад, и этот шаг нам обошелся несправедливо дорого. Многого не вернуть и мир вокруг уж точно не будет прежним, но я верю. Верю в то, что если что-то не убило, то определенно сделало тебя сильнее", - заявил сын Розы Рымбаевой.

Поклонники поддержали певца в его рассуждениях.

"Здорово сказано, Али. А эти мелочи жизни, пройди мимо. Столько всего надо сделать. А всем не угодить", "Хорошо написал. Твоего ума и интеллигенции бы хоть немного в массы", "Пусть поскорее воцарится мир на вашей земле, пусть все люди, семьи будут счастливы", " Будущее покажет, тоже верили и верим", - прокомментировали пользователи соцсети.

Напомним, ранее Дана Есеева рассказала, как едва не пострадала в беспорядках в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950761-esli-chto-to-ne-ubilo-to-sdelalo-silnee-ali-okapov-porassuzhdal-o-dobre-vere-i-degradatsii/