Смаилов поблагодарил сотрудников силовых структур

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр РК Алихан Смаилов от лица правительства выразил благодарность сотрудникам силовых структур за действия по восстановлению общественного порядка в стране, об этом сообщается на официальном сайте правительства.

"В это сложное для страны время сотрудники МВД, военнослужащие Национальной гвардии, Министерства обороны, МЧС и других правоохранительных органов, а также солдаты-срочники и курсанты несут службу по восстановлению общественного порядка в стране.

Выражаем им благодарность за большую работу", — сказал Смаилов на совещании по исполнению поручений президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950769-smailov-poblagodaril-sotrudnikov-silovyh-struktur/