"Вас здесь сейчас разорвут": Дана Есеева рассказала, как едва не пострадала в беспорядках в Алматы

Дана Есеева и Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Казахстанская предпринимательница, блогерша, супруга вайнера Мейржана Туребаева и мать пятерых детей Дана Есеева едва не пострадала во время беспорядков в Алматы. Она рассказала, как их автомобиль остановили протестующие, которые хотели использовать ее для публичного обращения, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Есеева пояснила, что это случилось вечером 4 декабря.

"4 декабря мы оказались в заторе по Абая. Я вышла из машины посмотреть, что происходит и сможем ли мы вообще проехать дальше. Было непонятно, что происходит. Некоторые ребята были агрессивными и срывали номера на машине.

Кто-то из этих ребят заметил нас и побежал к другой толпе. Начал кричать: "Мейржан сидит". Вот тогда мне стало страшновато. Открыли двери и говорят: "Выходите, интервью дадите. Расскажете о наших требованиях. Мы уже три машины подожгли", - рассказала Дана.

По ее словам, в этот момент ей оказал помощь незнакомый человек.

"Как только они отошли, сразу открыл дверь другой мужчина в маске: "Дана, быстро закройте дверь на замок и поезжайте назад, вас здесь сейчас разорвут". Благо, сзади нас не было машин, и мы смогли уехать. А через пару часов на площади начались взрывы", - вспоминает блогерша.

Повествуя об этой ситуации, многодетная мать высказалась об отношении к митингам в своей семье.

"Мейржан еще три года назад писал о том, что никогда не позовет на митинг людей, так как неизвестно, чем это все может закончиться. И это ответственность за жизни других людей. В эту ночь мы не спали. Весь город не спал. В те дни я мысленно представляла, куда спрячу детей и чем мы будем отбиваться, если забегут к нам. Так как мародеры уже ходили по домам.

Алматы, моя первая любовь, выздоравливай! Пусть такое больше не повторится", - резюмировала она свой рассказ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950729-vas-zdes-seychas-razorvut-dana-eseeva-rasskazala-kak-edva-ne-postradala-v-besporyadkah-v-almaty/