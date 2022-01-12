"Благополучие Родины - наша общая забота!": казахстанские звезды призвали поддержать президента страны

Нуртас Адамбай. Фото: instagram.com/nurtasadambay

Глава государства поставил ряд задач перед новым правительством. Выступление президента Касым-Жомарта Токаева вселило надежду на то, что грядут большие позитивные перемены в стране, отметили звезды отечественного шоу-бизнеса. Они призвали казахстанцев к сплочению и единству, передает NUR.KZ.

11 января президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил в мажилисе и поставил ряд задач перед новым премьер-министром страны. Представители казахстанского шоу-бизнеса считают, что настала пора больших перемен. Они поддержали инициативы главы государства.

"Мне всегда нравился Касым-Жомарт Кемелевич, с первых дней, и мнения своего я не меняла. Он не жил в иллюзорном мире, созданном лизоблюдами в окружении, он хотел реформ, но, как я писала ранее, что весьма очевидно, налицо был саботаж некоторых органов исполнительской власти, коим безразличны чаяния народа.

Сегодня президент озвучил все проблемы, волнующие многих. Вечные междусобойчики, клановость, коррупция, низкий уровень образованности и культуры населения, кадровые проблемы, бюрократия и многое другое", - написала в своем микроблоге продюсер Алуа Конарова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Она отметила, что сейчас настало время больших перемен, ведущих страну к светлому будущему.

"Сейчас важно исполнение всех озвученных президентом задач и искоренение проблем. Хочется верить, надеяться и работать в цивилизованной стране, где нет совковости, тугоумия, узколобости, где заработок по труду. Пашешь - поднимаешься.

И очень важно пересмотреть кадры во всех образовательных органах! Мы нуждаемся в высокообразованных, сознательных, грамотных и культурных гражданах.

Я верю нашему президенту и желаю ему крепкого здоровья, надежной, новой команды единомышленников и процветания нашему крутому государству", - подытожила она.

Продюсер Нуртас Адамбай написал большой пост в Instagram, в котором призвал соотечественников помочь президенту достичь поставленных целей.

"Слава Аллаху, мы дождались того момента, когда можно наконец-то произнести фразу: "Наш президент - красавчик!" Сегодняшнее его выступление расставило все точки над "i". В Священном Коране Всевышний нас учит тому, что "облечение приходит с тяготой". Думаю, что времена "тягот" для Казахстана наконец-то прошли. Настало время "облечения"!

Сегодняшнее выступление президента продемонстрировало нам, что он решительно настроен помочь нашей стране и народу! Но это отнюдь не значит, что мы, граждане Казахстана, теперь должны сидеть, свесив ноги, и ждать, когда он один все сделает за нас! Благополучие нашей Родины - это наша общая забота!" - отметил Адамбай.

Актер и продюсер считает, что казахстанцы должны сами построить светлое будущее.

"Мы должны помочь ему, стране, самим себе построить наконец свободный Казахстан. Свободный от коррупции, кумовства, невежества, бедности, воровства бюджетных средств, равнодушия государственных органов к простому населению, огромной пропасти между социальными слоями, произвола правоохранительных и судебных органов и прочих накопившихся проблем!

В нашей стране достаточно умных, образованных, талантливых, патриотично настроенных людей, способных сообща построить достойный современный Казахстан! Ресурсов нашей страны, слава Аллаху, хватит на многие поколения вперед!

Я верю, в то, что президент Токаев сможет дать старт строительству будущего! Я призываю всех наших соотечественников, живущих стране и за ее пределами, поддержать курс президента Токаева!" - написал он.

Адамбай призвал казахстанцев к единству и сплоченности ради общего будущего Казахстана.

"Вперед в Новый Казахстан! Ситуация многому научила нас, в первую очередь не вестись на вбросы и фейковую информацию, различать мирных митингующих от террористов. Вместе мы сила.

Первые шаги для улучшения жизни казахстанцев уже сделаны! Надеюсь, те, кому это поручено, быстро исполнят свои обязательства! Еще раз соболезную всем, кто потерял родных и близких. Поддержим президента", - отметил шоумен Данияр Хизметов.

"Если мы не будем любить и уважать нашего президента, то никто в мире этого делать не будет. Мы должны быть едины, мы должны быть друг за друга. Нужно перестать, чтобы казахи делились, воевали друг с другом, убивали.

Мы должны быть сплоченными, потому что куча врагов есть извне, которые могут нас сломать, если мы будем несплоченными. Я думаю, нынешний президент вызывает симпатию у многих.

Нужно нашим детям вселить эту любовь к нашему президенту, чтобы наша нация была сплоченной вместе с президентом, потому что мир огромный, мы страна, где по сути мало жителей.

Мы должны быть вместе, мы должны любить друг друга и помогать нуждающимся, помогать друг другу", - отметила Айжан Байзакова в своем сторис.

"Появилась некая надежда в сердце, я надеюсь, что не только у меня одной. После сегодняшней речи президента я прям воодушевлена, смотивирована.

Я уверена, что произойдут хорошие перемены в нашем государстве, в нашей стране. Не стоит полагаться только на одного президента. Конечно, многое зависит и от народа. Поэтому здесь уже командная работа", - сказала актриса Айым Сейтметова.

"Наш президент вызывает во мне некое тепло. Необъяснимое ощущение при виде этого видео. По его жестам, взгляду можно увидеть многое. Его интеллигентность, выдержанность, доблесть, терпеливость, скромность.

Я верю в него. Кто бы что ни говорил, он был с нами. Не сбежал, не катапультировался. И он взял на себя нелегкую ношу. Ведет за собой 20 млн человек. Кто-то его осуждает, кто-то порицает, кто-то хвалит, а он все равно обязан выполнять свои обязательства", - написала актриса Асель Аскар.

Сторис Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Напомним, вчера был утвержден состав нового правительства Казахстана. Новые министры принесли присягу в правительстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950695-blagopoluchie-rodiny-nasha-obschaya-zabota-kazahstanskie-zvezdy-prizvali-podderzhat-prezidenta-strany/