"Молюсь, чтобы люди не теряли духа": Байгали Серкебаев поддержал соотечественников

Байгали Серкебаев. Фото: instagram.com/baigali_astudio

Российский и казахстанский музыкант Байгали Серкебаев опубликовал пост в соцсети, в котором выразил любовь к родному Казахстану. Пианист отметил, что молится за своих соотечественников, испытавших ужасы терактов, передает NUR.KZ.

Заслуженный деятель Казахстана Байгали Серкебаев поддержал соотечественников в непростой период.

"Мой родной Казахстан, сколько тебе пришлось пережить! Не описать словами, как я люблю свою родную землю. Я молюсь, чтобы люди не теряли духа. Всем сил и любви", - отметил он (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики Байгали оставили слова поддержки в адрес казахстанцев. А жители нашей страны выразили уверенность, что в скором будущем все наладится и снова воцарится мир и порядок.

"Казахстан, Украина молится за тебя!", "Спаси и сохрани Господи мою Родину!", "Мира и доброты, Казахстан!", "Пусть скорее вернутся в Казахстан мир и благополучие!", "Пусть воцарится мир и спокойствие, родной Казахстан", "Сил вам, земляки", "Мы держимся! Не теряем духа и верим своему президенту", "Мира! Любим Казахстан", "Желаю голубого неба, всего наилучшего, братья казахи", "Все будет хорошо! Не падали духом казахи никогда", - написали они.

Напомним, Лукашенко выразил соболезнования Токаеву и казахстанцам. Аким Алматы сообщил, что город постепенно возвращается к нормальной жизни. О событиях в стране можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950238-molyus-chtoby-lyudi-ne-teryali-duha-baygali-serkebaev-podderzhal-sootechestvennikov/