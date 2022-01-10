"Мы пережили войну, погибли даже дети": Карина Оксукпаева о беспорядках в Казахстане

Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/oksukpaevak

Известная казахстанская блогерша Карина Оксукпаева прокомментировала происходящее в Казахстане. По ее признанию, она никогда не думала, что станет свидетелем подобной трагедии, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Карина поделилась своим ужасом от случившегося.

"Мы пережили (?) войну. Я никогда не думала, что могу стать свидетелем такой трагедии. То, что пережили казахстанцы за эти несколько дней - страшный сон. Я реально просыпалась каждое утро и надеялась, что все это сон. Но увы. Выстрелы, гранаты и даже танки.

Интернета не было (оно и к лучшему), и информацию мы получали от давнего друга Армы, военного. И этот самый друг попросил записать номер его отца, в случае чего. Представляете, на что шли ребята-военные. Просто низкий поклон всем медикам, полиции, военным! Соболезную семьям погибших.

Погибли даже дети. Кровь в жилах стынет. Скорей всего, самое страшное позади", - высказалась знаменитость.

Подписчики Карины выразили надежду, что подобного в Казахстане больше не повторится.

"Мне так жаль, что все это случилось с нашими. Никакой стране не пожелаю такого! Я горюю вместе с семьями погибших, невыносимо больно", "Надеюсь, такое не повторится в истории Казахстана", "Да, не верится, что это все происходит у нас в стране. Невозможно смотреть новости без слез на глазах. Пусть скорее все наладится", - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950197-my-perezhili-voynu-pogibli-dazhe-deti-karina-oksukpaeva-o-besporyadkah-v-kazahstane/