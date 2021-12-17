Алек Болдуин перед гибелью оператора на съемках попросил "пистолет побольше"

Алек Болдуин. Фото: Rich Polk/Getty Images for IMDb

Алек Болдуин, который на съемках фильма случайно застрелил оператора и ранил режиссера, незадолго до трагедии попросил выдать ему "пистолет побольше". Об этом говорится в ордере на изучение данных телефона актера.

В ордере, который публикуют иноязычные СМИ, приводится информация о допросе Болдуина, где он сообщил следователям о переписке с Ханной Гутьеррес-Рид (специалист по оружию) о вариантах оружия для съемок, передает РИА Новости.

"Он (Болдуин – прим. ред.) сказал, что был обмен электронными письмами между Ханной и им, в которых она показывала ему разные типы пистолетов.

Он сказал, что попросил пистолет побольше, а она также показала ему разные виды ножей для съемок. Алеку показали Colt с коричневой рукояткой и с вишневой рукояткой, в конце концов он выбрал тот, что с коричневой рукояткой", – говорится в документе.

Напомним, 21 октября Алек Болдуин, снимаясь в фильме "Ржавчина", выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, после чего разлетелись осколки и попали в двух человек. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.

Неделю назад стало известно, что съемки фильма возобновлены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1947246-alek-bolduin-pered-gibelyu-operatora-na-semkah-poprosil-pistolet-pobolshe/