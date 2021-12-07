"Марина дышит сама": представители Хлебниковой рассказали о ее состоянии после пожара

Марина Хлебникова. Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official

Команда Марины Хлебниковой, сильно пострадавшей во время пожара в квартире, рассказала о ее самочувствии. По словам представителей певицы, она дышит сама, без помощи ИВЛ, но путь к восстановлению будет долгим, передает NUR.KZ.

В аккаунте, который ведет команда Хлебниковой, отмечается, что сейчас очень много вбросов и сплетен по поводу состояния артистки. Представители звезды посоветовали всем не верить слухам.

"Марина дышит сама (не ИВЛ, ни искусственная кома), ее состояние стабилизируется с каждым днем, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет небыстрым, поэтому будем публиковать информацию о самочувствии Марины по мере более глобальных изменений.

К ней пускают исключительно (!) семью, и никаких посторонних лиц, друзей, очевидцев, сторонних врачей, и уж тем более журналистов, у нее не было и не будет в ближайшее время (...). Давайте вместе наберемся терпения и будем ждать скорейшего восстановления Марины Арнольдовны! Спасибо каждому, кто поддерживает! Мы все видим!" - говорится в посте аккаунта.

Напомним, ранее мы писали, что известная российская певица Марина Хлебникова серьезно пострадала при пожаре в квартире в Москве. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что знаменитость впала в кому.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1945750-marina-dyshit-sama-predstaviteli-hlebnikovoy-rasskazali-o-ee-sostoyanii-posle-pozhara/