"И одели, и раздели": Backstreet Boys показали в соцсетях, как отдыхали в казахстанской бане

В перерыве между концертами в Алматы и Астане участники легендарной американской группы Backstreet Boys побывали в одной из столичных бань, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Backstreet Boys опубликовали серию фото в казахстанской бане. На кадрах участники запечатлены в шортах, халатах и банных шапочках. Артистов парили вениками, также они купались в ледяной воде и играли в шахматы.

Комментарий под постом оставил организатор концерта группы в Казахстане Малик Хасенов.

"Парни в восторге, они первый раз были в бане, никогда не парились веником и не ныряли в ледяную купель. Эмоций через край", - написал Хасенов.

Казахстанцы также оставили под фото свое мнение о встрече зарубежных гостей и представлении нашей страны.

"Мне кажется только в Казахстане так их встретили: и одели, и раздели, и запахали, и накормили", - написали под фото.

"В Алматы Кевина одели, в Астане остальных раздели… можно сказать, мы видели все", - прокомментировал пользователь соцсети.

"Все по-нашему, какой отдых без баньки! В следующий раз в Катон-Карагай повезем!" - написали также под постом.

"Деревья посадили, в баню сходили", - отметили в комментариях.

Ранее музыканты показали, как их встретили в столичном аэропорту - парни и девушки в костюмах бортпроводников и пилотов в VIP-зале воздушной гавани исполнили для музыкантов зажигательный танец под хит "Everybody".

Позже в Сети появилось еще одно видео с участниками группы Backstreet Boys в Астане - в руках у музыкантов по домбре, а Ник Картер к тому же в чапане. Добавим, 19 сентября Backstreet Boys выступили в Алматы. Как прошел этот концерт, читайте здесь. 21 сентября солисты группы выступили в Астане. Отчет с концерта в столице тут. Также участники группы Backstreet Boys Ник Картер и Брайан Литтрелл подвели итоги выступлений в Казахстане и поблагодарили жителей страны за теплый прием.

