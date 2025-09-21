Зрители в белом, букеты и обещание вернуться: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане (видео)

В воскресенье, 21 сентября, в Астане состоялся долгожданный концерт американской группы Backstreet Boys - астанчане по просьбе музыкантов пришли на концерт в белом, передает NUR.KZ.

В столице, как и в Алматы, концерт начался гораздо позже запланированного - в этот раз на два часа. Но это не испортило настроение астанчан, настроенных веселиться.

На разогреве у группы выступали "Домино" и Алем.

Еще в начале концерта астанчане подарили исполнителям букеты цветов, большинство из которых - белые. Участники группы не раз подчеркивали, что это их любимый цвет.

Сами музыканты не раз повторили, что хотят приехать в Казахстан еще раз.

"Вы все пришли в белом ради нас? Рахмет, рахмет, Астана, вы прекрасны! Так много любви от нас к вам! Мы вас очень любим! Backstreet Boys вернутся еще раз, вы будете нас ждать?" - обратились музыканты к залу.

Акимат Астаны в своем Telegram-канале сообщает, что на концерт Backstreet Boys в Астану приехало 12 тысяч туристов из 45 стран, включая Германию, Польшу, Францию, Турцию, Финляндию, Литву, Эстонию, Чехию, Сербию, Грецию, Азербайджан, Россию, Узбекистан и другие.

Дресс-кодом концерта был выбран белый цвет, а в Казнете набирает популярность тренд #GetReadyWithMe, где фанаты делились подготовкой к встрече с кумирами детства.

"Концерт Backstreet Boys в Астане стал не просто выступлением мировых звезд, а масштабным культурным событием, вошедшим в историю столицы", - отметили в акимате.

Отмечается также, что Backstreet Boys считается одной из самых успешных поп-групп в мире. Коллектив продал более 130 миллионов альбомов по всему миру.

Концерт в Астане стал частью мирового турне коллектива. В 2025 году группа установила рекорд в Лас-Вегасе: шоу в легендарном комплексе The Sphere стало самым продаваемым за всю историю площадки — более 500 000 билетов было раскуплено всего за один день.

Ранее музыканты показали, как их встретили в столичном аэропорту - парни и девушки в костюмах бортпроводников и пилотов в VIP-зале воздушной гавани исполнили для музыкантов зажигательный танец под хит "Everybody". Позже в Сети появилось еще одно видео с участниками группы Backstreet Boys в Астане - в руках у музыкантов по домбре, а Ник Картер к тому же в чапане. А 19 сентября Backstreet Boys выступили в Алматы. Как прошел этот концерт, читайте здесь.

