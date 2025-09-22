"О большем и мечтать не могли": солисты Backstreet Boys опубликовали фото "Байтерека" и флага Казахстана

Участники группы Backstreet Boys Ник Картер и Брайан Литтрелл подвели итоги выступлений в Казахстане и поблагодарили жителей страны за теплый прием, передает NUR.KZ.

Ник Картер сделал публикацию в Instagram, в которой заявил, что участники бойз-бенда никогда не забудут выступление в нашей стране.

"Мы впервые в Казахстане, и о большем мы и мечтать не могли. Спасибо вам за два невероятных концерта, которые мы никогда не забудем", - написал Картер.

Другой вокалист группы Брайн Литтрелл в соцсетях поделился достопримечательностями Астаны и Казахстана - в карусели его поста можно увидеть главный государственный флаг страны, монумент "Байтерек", статую Золотого человека.

"Прекрасное время в Казахстане. Какой теплый прием! Так благодарен, что у меня столько поклонников по всему миру. Музыка - это удивительный свет, который объединяет всех. Посадил именное дерево, какие воспоминания", - написал Литтрелл.

Ранее музыканты показали, как их встретили в столичном аэропорту - парни и девушки в костюмах бортпроводников и пилотов в VIP-зале воздушной гавани исполнили для музыкантов зажигательный танец под хит "Everybody".

Позже в Сети появилось еще одно видео с участниками группы Backstreet Boys в Астане - в руках у музыкантов по домбре, а Ник Картер к тому же в чапане.

Добавим, 19 сентября Backstreet Boys выступили в Алматы. Как прошел этот концерт, читайте здесь. 21 сентября солисты группы выступили в Астане. Отчет с концерта в столице тут.

