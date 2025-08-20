"Люди - искренние, добрые": получившая в подарок собаку Светлана Лобода высказалась о Казахстане

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала пост о Казахстане на своей странице в Instagram после недавнего концерта в Уральске, где ей подарили собаку, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад в Сети появилось видео с концерта Светланы Лободы в Уральске. Во время выступления исполнительнице подарили собаку.

В своей новой публикации Лобода призналась, что встречу с "новым другом", имея в виду собаку, она "запомнит навсегда".

"Жизнь артиста - бесконечное кругосветное путешествие. Есть страны, которые навсегда поселяются в сердце благодаря сумасшедшей архитектуре, другие - симбиоз ярких вкусов и первозданной природы.

Казахстан, несмотря на наличие всего описанного выше, это в первую очередь энергия - чистая, светлая. И люди - искренние, добрые и невероятно гостеприимные. Спасибо за то, что делите со мной свою душу, свою культуру и свою любовь. Спасибо за эмоции и бесконечные подарки", - написала певица.

Добавим, ранее на видео сняли реакцию Лободы на подарок - собаку.

"Какое чудо! Это девочка? Это что, мой подарок? О боги, какая красивая собака! Как тебя будут звать, малышка? Ну Уральском мы тебя не назовем, понимаешь, ты же девочка", - обратилась певица к животному.

Напомним, в июне прошлого года украинская певица Светлана Лобода опубликовала пост, в котором поблагодарила казахстанцев за теплый прием. Тогда артистка дала концерт в Конаеве.

На прошлой неделе после концертов в Казахстане певица Дженнифер Лопес в соцсетях делилась контентом, где показывала подарки поклонников из нашей страны.

