"Уральском не назовем": реакцию Светланы Лободы на подаренную собаку сняли на видео в Казахстане

В Сети появилось видео с концерта известной певицы Светланы Лободы в Уральске. Во время выступления исполнительнице подарили собачку, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Uralsk.online опубликовали видео с концерта Светланы Лободы в главном городе Западно-Казахстанской области. На кадрах видно, как организаторы выступления прямо на сцене дарят певице собаку.

"Какое чудо! Это девочка? Это что, мой подарок? О боги, какая красивая собака! Как тебя будут звать, малышка? Ну Уральском мы тебя не назовем, понимаешь, ты же девочка", - обратилась певица к животному.

Сама певица в соцсетях пока не сообщала о своей новой собаке. В stories своего аккаунта в Instagram она сообщила, что накануне прилетела в Уральск, но других подробностей пока не сообщила.

Напомним, в июне прошлого года украинская певица Светлана Лобода опубликовала пост, в котором поблагодарила казахстанцев за теплый прием. Тогда артистка дала концерт в Конаеве.

На прошлой неделе после концертов в Казахстане певица Дженнифер Лопес в соцсетях делилась контентом, где показывала подарки поклонников из нашей страны.

