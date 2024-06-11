"Благодарна и счастлива": Лобода призналась Казахстану в любви после концерта

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала пост в Instagram, в котором поблагодарила казахстанцев за теплый прием. Артистка дала концерт в Конаеве, передает NUR.KZ.

Это далеко не первый приезд Лободы в Казахстан, но в этот раз певица решила провести в нашей стране чуточку больше времени - она успела пройтись по магазинам, встретиться с поклонниками и пообщаться с прессой. Впечатления у нее остались самые положительные.

"В который раз буду признаваться в любви Казахстану! Огромное количество интервью, фан-встреча, концерт и просто бесконечный поток любви даже просто от прохожих. Я благодарна и счастлива", - написала Лобода, публикуя видеонарезку насыщенного времяпрепровождения в Алматы и Конаеве.

Также Светлана выложила несколько фотографий и видео после концерта.

"Казахстан, очень благодарна вам за гостеприимство! Моя комната в цветах и подарках. Люблю и ценю вас", - написала исполнительница хита "Superstar".

Недавно Лобода покрасовалась в игривом платье.