Майя Бекбаева показала, как выглядела в юности (фото)

Отечественная телеведущая, журналист и продюсер Майя Бекбаева, недавно отдохнувшая в Турции, по просьбам фанатов показала, как выглядела в юности, передает NUR.KZ.

Недавно Майя Бекбаева восхитила фигурой в пляжном наряде, запечатлевшись у моря во время отдыха в Аланье. Однако отпуск - не повод забывать о читателях в соцсети.

Майя каждый день радовала подписчиков яркими видео и фото из солнечной Турции. А однажды устроила рубрику "Вопрос-ответ" и получила просьбу продемонстрировать фото из юности.

Бекбаева показала, как выглядела в юном возрасте. На архивном фото она запечатлелась в светлом наряде с длинными распущенными волосами. Юная Майя слегка улыбается, глядя в камеру. На ней нет яркого макияжа - лишь слегла подчеркнуты помадой губы.

А из украшений - на ней лишь длинные серьги. Фото безусловно восхитило ее подписчиков, которые неустанно говорят теледиве, что она превосходно выглядит.

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