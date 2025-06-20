"Идеальная женщина": Майя Бекбаева восхитила фигурой в пляжном наряде

Отечественная телеведущая, журналист и продюсер Майя Бекбаева, отдыхающая в Турции, покрасовалась у моря в пляжном наряде с леопардовым принтом, передает NUR.KZ.

Майя показала, как быстро укладывает длинные волосы. Теледива запечатлелась у моря и похвасталась тонкой талией, стройной фигурой в пляжном комплекте с леопардовым принтом. Аутфит она дополнила солнцезащитными очками.

"Копнушка" - моя корона на каждый день. И прыг, и скок, и шох-ворох. Всем отличного дня!" - написала Майя.

"Майя, вы прекрасны внутри и снаружи. От вас идет свет, тепло и благородство. Грамотная, образованная, интеллигентная красавица", "Невероятная красота", "Восхитительная Майя", "Идеальная женщина", "Фигура - песня", "Урджарская землячка, в чем секрет вашей молодости?" - отреагировали подписчики.